170 ambassadas, consulats, missiuns e biros da cooperaziun ha la Svizra en l'exteriur. Tge che vegn atgnamain fatg en quellas n'è als blers dentant betg cler. Per dar scleriment ha il Departament federal d'affars exteriurs organisà in inscunter tranter ambassadurs e la populaziun.

Sis diplomats èn vegnids glindesdi en Engiadina Bassa per far attent sin lur lavur. Durant il di han els fatg duas discussiuns da podium, in referat en l'Institut Otalpin a Ftan e la saira er gì in inscunter cun la populaziun.

Las incumbensas d'ina ambassada

En l'ambassada lavuran differents collavuraturs e collavuraturas en differents secturs. Ils ins sa fatschentan cun l'economia e politica d'in pajais. Auters èn spezialisads sin la cultura. Anc auters lavuran en il consulat. Quai è quella partiziun ch'elavurescha per exempel in visum per ir en vacanzas en in pajais. Il schef da tut quels secturs è l'ambassadur.

Represchentar e preschentar

L'incumbensa centrala d'in ambassadur è da represchentar la Svizra. El declera tge interess ed opiniun che la Svizra ha. Vinavant s'engascha in ambassadur per far pli enconuschent la Svizra. El preschenta las tradiziuns, spezialitads e surtut las cumpetenzas da la Svizra e da sias firmas.

Sper represchentar ils agens interess èn er il sustegn e la cussegliaziun incumbensas impurtantas d'ina ambassada. L'exempel il pli prominent è l'agir umanitar che vegn er organisà da l'ambassada. In exempel – la democrazia.

Cun la democrazia ha la Svizra bleras experientschas ch'ella po empruvar dad introducir en auters pajais.

