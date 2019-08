Las cundiziuns per daventar in ambassadur u in ambassadur èn difficilas. Tenor Aita Pult, dal Departament federal d’affars exteriurs. Sper in caracter avert e spontan dovria ina colliaziun stretga cun la Svizra ed er auters criteris:

Avair la naziunalitad svizra

Avair ina professiun

Betg esser pli vegl/veglia che 30 onns

Savair almain duas linguas uffizialas da la Svizra

Savair almain ina lingua da l’ONU

Cun questas qualificaziuns pon ins s'annunziar per l’examen «Concours diplomatique» che cuntegna ina part en scrit ed ina part a bucca. Quest examen pretenda ina gronda savida.

Mintg’onn emprovan 200 da far l’examen, var 14 reusseschan.

Suenter l’examen suonda in praticum a l’ester d’in onn e mez. Suenter hai num turnar puspè a Berna per far in examen final.

Cun la lavur pratica survegnan ils candidats cun ils onns alura adina dapli responsabladad, enfin ch'els survegnan il titel d’ambassadur u d'ambassadura.

RR actualitad 07:00