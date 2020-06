Questas demonstraziuns hajan en mintga cas avert ils egls e mussà – quant impurtant ed acut ch’il problem cun il rassissem è, di Claudius Vincenz ch’è emigrà avant 30 onns en ils Stadis Unids.

Ils demonstrants na demonstreschan betg cunter Donald Trump, mabain cunter il rassissem e la brutalitad da la polizia.

In grond problem saja ch’il president n'haja anc betg chapì per tge ch’i giaja. Ma blers hajan chapì quai, e l'agir da Trump na portia en mintga cas naginas novas vuschs per las elecziuns, declera Claudius Vincenz ch’è oriundamain d’Andiast.

Il mument perda el segir supporters.

Ma ils collegas da Trump en la politica supportian segir vinavant lez, di Claudius Vincenz. E per far ina prognosa sche questas demonstraziuns hajan propi in effect sin las elecziuns u sajan mo in trend che passia, na possian ins uss betg dir, manegia l’um da 60 onns.