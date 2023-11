Durant bunamain trais emnas discutan 365 persunas a la Sinoda da la Baselgia catolica. Co funcziuni d'esser ina Baselgia missiunara? Nua ha la Baselgia catolica success, nua fa ella naufragi? E co statti cun il celibat?

Decidì na vegn nagut. Sulettamain cussegls vegnan elavurads per dar vinavant al Papa Francestg. La fin finala pudessan quai esser opziuns per ina nova refurma da la Baselgia catolica.

Tgi è a Roma?

A la sinoda mundiala prendan part 365 persunas ch'èn vegnidas nominadas dal Papa Francestg. Quai èn 275 uvestgs da tut il mund. Quest onn èn per l’emprima giada era laics al lieu, sacerdots e mungias. 54 dunnas han il dretg da vuschar.

Quest è nov e uschia vegn la sinoda quest onn era numnada in «laboratori experimental». Uschia era da Felix Gmür, l'uvestg da Basilea ed il president da la Conferenza dals uvestgs svizzers.

Jau na crai betg che quest laboratori sgola en l’aria. Ma igl è in laboratori experimental.

La dumonda centrala durant la sinoda è, sche la Baselgia catolica è abla per ina nova refurma, senza crudar ensemen. Per exempel, quant che persunas che n'èn betg uvestgs pon decider. Pia dapli participaziun ed uschia ina ierarchia pli bassa.

In tema è era la lètg per tuts. «Uschè lunsch» na saja Roma anc betg, di Papa Francestg. Entant è il Papa per l’ordinaziun da las dunnas en la Baselgia ed el n'excluda betg l’amur tranter persunas cun il medem sex. Dentant saja il matrimoni mo insatge tranter um e dunna. E la lètg per tuts na vegniss betg decis durant la sinoda, mabain sulet dal Papa.