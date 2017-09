Scappads dad «Irma» enfin a Washington

Flavia Acosta Fox ha bandunà sia chasa a Miami, curt avant ch'il hurican «Irma» ha cuntanschì la citad.

Flavia Acosta Fox e ses partenari èn duas da 6.5 milliuns persunas ch'èn vegnidas evacuadas pervia dal hurican Irma. Els han survegnì agid ed in suttetg tar collegas che stattan a Washington DC, che schai pli en il nord. Durant dus dis èn els charrads cun lur auto en il nord ed han pudì prender be il pli impurtant cun els.

En tge cundiziun che lur chasa è actualmain, na san els betg. Els han nagin'idea tge influenza ch'il hurican Irma ha gì sin lur chasa e conturn.

Tema d'enguladitschs

Pli probabel vegnian persunas ad engular tut l'inventari da l'abitaziun, raquinta Flavia Acosta Fox. Cunquai ch'els abiteschian en ina regiun nua che la populaziun haja paucs daners. Uschia Flavia Acosta Fox al telefon envers RTR. I saja ina situaziun che fetschia endament ad ina regiun da guerra.

« I na dat nagina electricitad, nagin'aua e nagina rait da telefon. » Flavia Acosta Fox

abitanta da Miami

Flavia e ses ami èn cuntents ch'els han pudì bandunar Miami. Tut quai ch'els han laschà enavos, n'è betg uschè impurtant per els. Pli impurtant è per els lur sanadad e lur protecziun. Ussa fan els sco emprim ina visita en Svizra e turnan fin mais enavos a Miami. Co i va lura vinavant, san els anc betg. Finì il telefonat ha Flavia Acosta Fox cun ils pleds: «It's all good. - tut è en urden».

