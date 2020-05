Donald Trump ha smanatschà a l'organisaziun per sanadad mundiala WHO da franar definitiv ils pajaments

Sche la WHO na s'obligheschia betg entaifer ils proxims 30 dis a «meglieraments substanzials» vegnia el plinavant a reponderar in commembranza dals Stadis Unids a l'organisaziun. Quest scriver al schef da la WHO, Tedros Ghebreyesus ha Trump publitgà la notg da glindesdi sin mardi via Twitter.

Gia avant in mais aveva Trump decis da franar ils pajaments a la WHO. Quella mesira era vegnida crititgada fermamain. Il president american renfatscha a l'organisaziun spezialisada da las Naziuns unidas sbagls en connex cun la pandemia da corona. Cunzunt saja la WHO attaschada memia fitg a la China.

«Igl è cler, ch'ils sbagls che la WHO ha fatg en connex cun la pandemia, vegnian a custar bler al mund», uschia Trump en il scriver. L'organisaziun stoppia vegnir independenta da la China. Ils Stadis Unids hajan gia cumenzà cun discurs davart ina refurma.

Malgrà las renfatschas – ils Stadis Unids pajan il bler Il budget da la WHO consista tenor atgnas indicaziuns per in quart da las contribuziuns dals commembers. Ils Stadis Unids pajan il pli bler: per ils onns 2020 enfin 2021 avess l'USA da pajar 116 milliuns dollars. Las contribuziuns da la China muntan en quest temp a 57 milliuns dollars. Las contribuziuns èn tenor la WHO dependentas da la populaziun ed il bainstar dad in pajais.

