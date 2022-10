Tuttenina èsi ì spert e la Gronda Britannia ha in successur per Liz Truss. Glindesdi è l'anteriur minister da finanzas Rishi Sunak vegnì elegì nov schef da la partida conservativa ed uss ha Charles III beneventà el sco nov primminister – il terz aifer quatter mais.

Charles III ha beneventà Rishi Sunak sco nov primminister da la Gronda Britannia en il palaz da Buckingham e dà l'incumbensa da furmar ina nova regenza. Ordavant aveva il retg relaschà formalmain Liz Truss da ses uffizi.

Sia regenza veglia mussar integritad, professiunalitad e responsabladad, ha ditg Sunak en ses emprim pled a la naziun.

Confidenza ston ins meritar e jau vegn a meritar Vossa confidenza.

El veglia puspè unir la Gronda Britannia e perquai saja el pront da lavurar di e notg.

Sco figl d’immigrants da l’India è Rishi Sunak l’emprim schef da regenza britannic ch'appartegn ad ina minoritad etnica: El è hinduist. E cun 42 onns è el era il pli giuven primminister dapi passa 100 onns.

naschì ils 12 da matg 1980

è maridà e bab da duas figlias

ha studegià filosofia, politica ed economia ad Oxford ed ha silsuenter fatg in master a Stanford

ha candidà la stad 2022 sco primminister, ha dentant pers cunter Liz Truss

è stà minister da finanzas dal 2020 enfin la stad 2022

ha tar sia demissiun crititgà il stil da manar da Boris Johnson, il primminister da lezzas uras

represchenta dapi l'onn 2015 il circul electoral Richmond (Yorks) en il parlament

ha sustegnì il Brexit – la votaziun per extrar da l'UE

Sunak sulet candidat

Sco sulet aveva l'anteriur minister da finanzas Rishi Sunak candidà per la successiun da Liz Truss. Quai suenter che gist dus concurrents da partida avevan retratg lur candidaduras: La scheffa da la chombra dals deputads Penny Mordaunt aveva annunzià glindesdi da betg candidar – l'anteriur primminister Boris Johnson aveva gia desistì la dumengia d'in comeback.

Liz Truss va suenter 45 dis

Liz Truss ha declerà sia demissiun suenter in temp d’uffizi da var sis emnas. Ella vegnia a restar en uffizi fin ch’ina successura u in successur saja vegnì nominà, ha ditg la politicra conservativa gievgia a Londra avant la sedia en la Downing Street.

Liz Truss aveva cumenzà pir l’entschatta da settember sco successura da Boris Johnson ch’aveva demissiunà suenter plirs scandals ed eclats sin squitsch da l’atgna partida. Ma gia dapi mez settember cumbatta Truss per surviver en la politica. Suenter ch’ella aveva provocà in fiasco tar ils martgads da finanzas cun ses plans per sbassar las taglias è ella stada sfurzada da midar vieuta.

En sia partida è creschida pli e pli la malcuntentientscha e la resistenza cunter ella. Tenor retschertgas èn ils conservativs circa 30 puncts procentuals davos la partida da l’opposiziun da Labour. Tar l’institut da perscrutaziun YouGov è Truss la scheffa da la regenza la pli nunpopulara dapi il cumenzament da las retschertgas.