Las novas sancziuns muntan concret che 197 persunas e 9 organisaziuns èn da nov sin la glista da sancziuns – tranter quellas èn era oligarchs e glieud da fatschenta. Per las persunas natiralas valan sancziuns da finanzas e da viagiar, ha communitgà il Departament per economia, furmaziun e scienza. Lur facultad en Svizra vegn bloccada. Cunquai surpiglia la Svizra las mesiras che l'UE ha decis.

UE scumonda export da rauba da luxus

L'Uniun europeica ha decis novas sancziuns cunter la Russia. Tenor la presidenta da la Cumissiun europeica, Ursula von der Leyen, vegn tranter auter l'export da rauba da luxus en Russia scumandà. Plinavant vegn l'import d'intgins products da l'industria da metall da la Russia scumandà. Quai saja in central sectur da l'economia russa ed il scumond impedeschia entradas da pliras milliardas per la Russia. Era duai dar in scumond cumplet per novas investiziuns en il sectur d'energia en Russia.

La Russia duai plinavant perder il status dal «stadi il pli favurisà» tar l'Organisaziun mundiala da commerzi, WTO. Il princip dal «stadi il pli favurisà» munta che tut ils pajais commembers da la WTO dattan in a l'auter il medem dazi sin tscherts products. Senza quai status pon pajais pretender pli autas taxas da la Russia.

Von der Leyen ha plinavant ditg che l'UE vegnia a s'engaschar che la Russia perdia ils dretgs sco commembers d'instituziuns da finanzas mundialas, sco da la Banca mundiala u il Fond monetar internaziunal.