En l'Austria duai prest dar tests da massa da corona, quai almain per ina part da la populaziun. Quai planisescha la regenza – sco il chancelier Sebastian Kurz ha annunzià en la televisiun. Exempel saja la Slovachia ch'haja testà entaifer duas fins d'emna ina gronda part dals 5,5 milliuns abitants.

Ils tests da massa èn planisads avant la fin dal segund lockdown ils 6 da december. La finamira saja d'uschia pudair avrir tut uschè segir sco pussaivel ils 7 da december.

Segund lockdown: Scolas e butias vegnan serradas

En l’Austria datti a partir da mardi in segund lockdown pervi da corona. Quai ha communitgà il chancelier austriac, Sebastian Kurz, a Vienna. Butias e scolas vegnian serradas. Bandunar las atgnas quatter paraids dastg'ins mo per motivs urgents sco basegns fundamentals, la lavur, agid per parents e per sa recrear en il liber.

Il lockdown vala per trais emnas enfin ils 6 da december. Quai saja la suletta pussaivladad da dar dumogn a la pandemia. Las autoritads teman ch’il sistem da sanadad pudess crudar ensemen.