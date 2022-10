Davent da sonda va ina nova pipeline da gas tranter la Bulgaria e la Grezia en funcziun. La lingia da 182 kilometers lunghezza collia la Bulgaria cun la pipeline Trans-Adria, che transportescha gas da l'Aserbaidschan tras la Tirchia e la Grezia fin en l'Italia.

A l'act d'inauguraziun a Sofia è stada preschenta la presidenta da la cummissiun da l'Uniun Europeica, Ursula von der Leyen. Cun la nova pipeline na sajan els betg pli dependents da la Russia.

Oz cumenza ina nova era per Bulgaria e per l'Europa Sidorientala.

Nagin gas russ pli per l'Italia

L'Italia na survegn il mument nagin gas or da la Russia. Sco il furnitur talian Eni scriva, haja il conzern russ Gazprom communitgà ad els ch'i na saja betg pussaivel da transportar gas tras l'Austria il mument. Lezza survegnia dentant anc gas, scriva Eni.

Gia ils davos dis saja il quantum da gas sa reducì fitg. L'Italia aveva gia reducì la cumpart dal gas russ da 40% tal total avant la guerra sin 25% – cun far contracts cun divers auter pajais per furniziuns.

Sabotascha tar las lingias da Nordstream?

800 milliuns meters cubic gas èn fin uss sfugì or da las lingias da gas Nordstream pervi da las sfessas suenter supponids acts da sabotascha. Quai correspundia a la furniziun da gas da trais mais al Danemarc, ha ditg in pledader da Gazprom durant ina sesida dal Cussegl da segirtad da l'ONU. Ins tschertgia schliaziuns per puspè pudair duvrar la pipeline. Quai saja dentant tecnicamain imposant, perquai ch'i n'haja anc mai dà tals problems.