Exteriur - Uschè bleras unfrendas civilas sco anc mai en l'Afghanistan

Tar conflicts armads en almain 3’800 civilists vegnids mazzads. Quai è in augment da 11% cumpareglià cun l’onn avant. Quai scriva l’Autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils fugitivs UNHCR. I sa tracta dad in dumber da record dapi il cumenzament da las registraziuns il 2009.