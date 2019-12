Ils Stadis Unids èn vinavant a la testa pertutgant la vendita d'armas.

Passa in quart da las armas vegn vendì da tschintg interpresas: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics.

En total han interpresas americanas vendì armaziun per 246 milliardas francs – 59% da la vendita mundiala.

Ils 100 pli gronds producents d'armas dal mund han fatg bunas fatschentas l'onn passà. Las entradas da 420 milliardas dollars muntan in augment da 4,6% da la vendita. Quai rapporta l'Institut per la perscrutaziun da la pasch, Sipri, a Stockholm. Il grond dominatur tar la vendita d'armas restan ils Stadis Unids. Il 2018 han las furniziuns da concerns americans fatg ora 246 milliardas dollars, quei èn bunamain dus terzs da tut las venditas d'armas.

L'Europa e ses concerns d'armaziun èn responsabels per circa in quart da tut las venditas d'armas, radund 102 milliardas dollars. Betg resguardadas en quellas calculaziuns èn las armas che la China ha vendì. A l'institut Sipri che fa quellas retschertgas, mancan las infurmaziun necessarias e vardaivlas per savair far ina stimaziun.

