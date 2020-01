Legenda: Il virus da corona en la China ha gia chaschunà radund 80 morts. Keystone

Il dumber da morts entras il nov virus da corona en la China è creschì sin almain 80. Quai han communitgà las autoritads chinaisas. Entaifer be in di è il dumber confermà dad infecziuns cun il virus da corona creschì per passa 700 sin 2744, ha rapportà la televisiun statala, sa referind sin l'autoritad. Inclus ils radund 40 ulteriurs cas internaziunals è il dumber uss creschì sin prest 2'800. 1'423 cas èn confermads sulet en la provinza Hubei ch'è il pli pertutgada dal virus.

Schef da la WHO va en China

Malgrà mesiras drasticas da quarantina da las autoritads da segirezza chinaisas, sa derasa il virus da corona en la republica populara adina pli ferm. Er ordaifer la China hai dà singuls cas d'infecziun cun il virus. Tranter auter en l'Australia ed en la Frantscha. Er l'autoritad per sanadad americana ha confermà dumengia il 5avel cas dal virus da corona en ils Stadis Unids. Er la Svizra è tangada da cas da suspect.

Il schef da l'Organisaziun mundiala da sanadad WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus va uss en China perquai ch'il virus sa derasa. A Peking, la chapitala, vul el discurrer cun la regenza ed experts da sanadad davart il svilup e las mesiras en il cumbat cunter quest virus.

Legenda: Tedros Adhanom Ghebreyesus, il schef da la WHO è da viadi en China Keystone

Reducir ristg da s'infectar

Pervi dal virus ha la China prolungà las vacanzas uffizialas da l'onn nov en China, quai per trais dis da lavur. Uschia cuzzan las vacanzas anc fin dumengia, ha communitgà la regenza chinaisa. Cun questa mesira vul la regenza evitar grondas fullas da glieud e cun quai ch'il virus po sa derasar vinavant.

En la chapitala da la provinza Hubei vegnan dentant stritgads tut ils servetschs per visums e passaports per burgais chinais, quai enfin la fin da schaner. Cun reducir la pussaivladad da viagiar vul la regenza controllar meglier la derasaziun dal virus, ha declerà l'autoritad per imports ed exports a Wuhan.

Il primminister chinais, Li Keqiang ha dentant visità demonstrativ il glindesdi la citad da Wuhan. Li saja ì a Wuhan per inspectar las mesiras per franar il virus e per discurrer cun pazients sco era cun il persunal.

Stadis evacueschan lur burgais

Per tema d’ina infecziun cun il nov virus da corona, repatrieschan adina dapli stadis lur burgais. Uschia propona la Belgia a ses burgais che sa chattan en la citad da Wuhan e conturn da turnar enavos. La Gronda Britannia, la Germania ed ils Pajais Bass examineschan pussaivladads da sgular or lur burgais.

La Svizra sustegnia ses burgais sche necessari en il rom da la protecziun consulara. Quai ha communitgà il Departament d’affars exteriurs. Bunamain 3’400 Svizras e Svizzers sajan registrads en China. L’ambassada ed ils consulats generals hajan contactà finadin dad els a scrit.

Ord l'archiv da SRF

La citad da Wuhan, nua ch'il virus è vegnì chattà sco emprim, è quasi morta ora. Giuadora va be anc tgi che sto propi.

RTR novitads 06:00