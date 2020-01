Nua han ins schon chattà il virus? Fin uss èn s'infectadas var 2'700 persunas sin tut il mund. 80 persunas sajan fin uss mortas pervia dal virus da corona. Quai surtut en pajais asiatics. En l'Europa han ins fin uss cumprovà trais cas en la Frantscha. Vinavant han ins confermà intgins cas en l'Australia ed ils Stadis Unids. En Svizra datti intgins cas da suspect dal virus. Confermà n'è dentant anc nagin da quels.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Virus da corona Uffizi federal da sanadad prenda mesiras 26.01.2020 Cun audio

Infecziun: Ins haja ditg pensà ch’il virus vegnia surdà d’animal tar uman, ma il virus sa era vegnir dà vinavant dad uman tar uman. Quai capita entras daguts, per exempel cun starnidar u tusser. Pia sco tar ina grippa normala era. Dal mument ch'ins s'infectescha cun il virus, vai circa in'emna fin ch'ils sintoms sa mussan.

Sintoms: Il virus da corona chaschuna infecziuns en il tract respiratoric, quai munta tranter auter en il nas, en la gula, en la giargiatta u en las bronchias. Savens sajan ils sintoms miaivels, ma i dat er cas nua ch'il virus sa sviluppa tar malcostas mortalas. Vinavant saja difficil da dir, co exact ch'il virus sa derasa e tge svilup da malsogna ch’il virus haja exact, di l’infecziologa da l'Ospital chantunal a Cuira.

Privel: Il ristg ch'ins s'infectescha en Svizra cun il virus da corona saja per il mument bass. Quai ha ditg il pledader da l'Uffizi federal da sanadad. Tenor SRF saja il virus relativ stabil.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Virus da corona La China isolescha tschintg ulteriuras citads dal rest dal mund 25.01.2020 Cun audio

E per tgi ch’è en la China sin viadi: Per lezs ha Alexia Cusini anc in pèr tips: lavar savens ils mauns e betg ir en fullas da carstgauns. Vinavant, uschia l’Organisaziun mundiala per sanadad WHO, na duessan ins betg ir datiers d'animals en la China – ni animals selvadis ni da quels sin bains purils.

Dapli infurmaziuns porscha per exempel la Confederaziun Infurmaziuns da l'Uffizi federal da sanadad , il link avra en ina nova fanestra

RTR actualitad 11:00