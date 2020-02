Dapi mardi èsi cler ch’era la Svizra ha in emprim cas dal virus da Corona. Quai na saja dentant nagina raschun d’avair panica, accentueschan las autoritads svizras. Perquai desistan ellas era da mesiras drasticas, sco serrar ils cunfins u avertir da far viadis.

Dentant vul la Confederaziun regurdar cun placats ed autras medias – da lavar ils mauns, starnidar e tusser en il cumbel u en in fazielet da palpiri e silsuenter dismetter quel endretg. Quai saja il messadi central da la campagna, di Daniel Koch da l’Uffizi federal da sanadad publica.

Uss era l'America dal Sid

Il dumber da pajais che han confermà cas da Corona crescha ad in crescher. Per l'emprima giada hai uss er in cas da suspect en l'America dal Sid. En la Brasilia vegn il mument examinà, sch'ina persuna ha propi il virus da Corona. I fiss l'emprim cas en l'America dal Sid insumma.

En la China ha il virus da Corona gia chaschunà 2'715 morts. S'infectadas èn passa 78'000 persunas. Prest tut las novas infecziuns vegnan or da la provinza Hubei ch'è pertutgada il pli ferm. En il rest dal pajais hai dà be 5 novs cas.

Corea dal Sid ed Italia èn ils hotspots

Cun 1'261 cas ha la Corea dal Sid ils pli blers cas ordaifer la China. Mortas pervi dal virus da Corona èn gia 12 persunas.

Era gia 12 mortoris ha il virus da Corona chaschunà en l'Italia, il pajais il pli pertutgà en l'Europa. E tenor las autoritads talianas èn actualmain 374 persunas infectadas enconuschentas.

