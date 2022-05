In pitschen inscunter cun ina gronda valur simbolica

Ils dus frars han prendì temp durant circa in'ura per discurrer cun las persunas ch'han stuì bandunar lur da chasa e famiglias en l'Ucraina e vivan il mument a Tavau. RTR ha pudì accumpagnar cun la camera exclusivamain quest inscunter. Els hajan empruvà da dar speranza ma er far cler ch'i possia anc cuzzar in temp enfin che la situaziun sa megliuria, quai ha declerà il president da la citad da Kiev Vitali Klitschko.

Malgrà che la Svizra è in bel pajais n'è quai betg il dachasa da las persunas fugidas – ellas vulan turnar enavos en l'Ucraina.

L'inscunter saja stà fitg emoziunal per omaduas varts, quai ha er percurschì il landamma da Tavau Philipp Wilhelm ch'è er stà da las partida. Malgrà la situaziun difficila haja l'inscunter er dà speranza, uschia han ditg duas fugitivas envers RTR. Da vesair e pudair discurrer cun ils frars Klitschko haja dà forza.

Nus vulain turnar enavos e bajegiar si nossa patria. L'inscunter dat speranza che quai è insacura puspè pussaivel.

Vitali e Wladimir Klitschko èn anc enfin gievgia al Forum d'economia a Tavau.