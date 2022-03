Il chantun sa prepara sin fugitivs da l'Ucraina che vegnan en il Grischun. Per pudair ademplir las lavurs en quest connex ha la regenza decidì d'installar in stab parzial per garantir la protecziun da las persunas che scappan da la guerra en l'Ucraina, quai scriva il chantun.

La regenza grischuna ha decidì d'installar in stab parzial per garantir la protecziun dals fugitivs da la guerra en Ucraina e per dumagnar las incumbensas en connex cun la situaziun. Il stab duai coordinar la lavur aifer il chantun ma er ensemen cun ils servetschs federals. Part dal stab parzial fan ils uffizis chantunals per la migraziun, dal militar, l'uffizi social da scola. Plinavant duaja dar in post da communicaziun central.

Milliuns sin la fuigia

Enfin uss han passa duas milliuns persunas bandunà l'Ucraina en direcziun spazi da Schengen. Tenor il Secretariat da stadi per la migraziun pudessan fin a 60'000 fugitivs da l'Ucraina vegnir fin la fin matg en Svizra. La gronda part dals fugitivs èn dunnas ed uffants.

Quai è grev da dir cifras concretas, en l’entira Svizra èn ussa passa 5’000 fugitivs da l’Ucraina ed en il Grischun èn vegnids 11 persunas.

La clav da repartiziun prevesa ch’il Grischun prenda si trais pertschient dals fugitivs ch’arrivan en Svizra. Ucranaisas ed Ucranais pon vegnir libramain en Svizra e restar qua 90 dis senza visum. Il Cussegl federal ha decis per els il status da protecziun S che prevesa d'astgar star en Svizra senza procedura d'asil e la pussaivladad da lavurar ed ir a scola.

Scolas per uffants

Actualmain ha il chantun Grischun capacitads per 200 persunas, questas chattan plaz en infrastructura da l'uffizi da migraziun, uschia ha declerà Martin Bühler, manader dal stab directiv chantunal. Ils fugitivs vegnan integrads cun agid da las radund 160 persunas ucranaisas che stattan gia en il Grischun, surtut per dumondas linguisticas. Ils uffants vegnan en structuras d'asil cun atgnas scolas.

Tenor il schef da l'Uffizi chantunal da migraziun, Marcel Suter, saja il stgalim superiur dentant schon uss bain occupà, en il stgalim primar dettia anc capazitads. Per uffants ch'han survegnì suttetg tar famiglias ospitantas, tschertga il chantun schliaziuns cun las vischancas e lur scolas popularas.

Naginas mesiras da protecziun spezialas per la populaziun

Sper quai scriva il chantun ch'i na dovria il mument betg mesiras spezialas per proteger la populaziun. Il chantun haja avunda spazi da protecziun en locals da protecziun, la populaziun vegnia dentant betg infurmada activamain davart ils plazs en tschalers da protecziun. Nua che tgi survegniss protecziun vegnia pir communitgà sche la situaziun da segirezza pretendia quai. Er tabletta da jod na sajan il mument betg necessarias, uschia il chantun vinavant.

Ord l'archiv

Er en il Grischun èn persunas privatas prontas da dar suttetg ad Ucranaisas ed Ucranais, uschia per exempel ina famiglia en il Partenz.