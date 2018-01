«2018 è l'onn da la cooperaziun»

Durant l'apero da Bumaun da Grischun Vacanzas s'inscuntran ils responsabels dal turissem grischun per giavischar in bun onn nov. L'atmosfera era buna, probabel er pervi da las bunas cifras da la stagiun d'enviern.

Ernst Wyrsch, president da Hotelleriesuisse Grischun è cuntent: La stagiun ha cumenzà bain. Blera naiv e sulegl han procurà per blera glieud. Las occurenzas spezialas sco la cursa da passlung a Lai e bunas offertas han era gì lur effect. Ma ils turistichers na dastgan betg sa pusar enavos. Mo cun sperar sin bun'aura na funcziuna quai betg.

Quai di era Markus Gschwend, il manader da Pendicularas Grischun. Era els han cumenzà bain. Els han gì tant giasts sco anc mai dapi ils ultims quatter onns. Dentant sajan las cifras sut la media dals davos diesch onns.

Digitalisaziun er in tema a l'apero

Betg far pausa, vinavant!

Per promover il turissem saja impurtant, che las destinaziuns, las pendicularas ed er il traffic public lavurian ensemen. Perquai numna il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini l'onn 2018 sco «onn da la cooperaziun». Sch'ins veglia per exempel promover la digitalisaziun en il Grischun, stoppian ins era promover la cooperaziun. Mo in singul na possia betg far quai.

En divers lieus funcziunia la cooperaziun schon dretg bain, manegia Ernst Wyrsch. Hotels, restaurants e pendicularas lavurian bain ensemen. Blers na sajan però betg disads da lavurar ensemen.

