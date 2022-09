L'interess da sajettar il luf ch'il chantun ha dà liber suenter las stgarpadas sur Claustra en il Partenz è grond. Radund 60 chatschadras e chatschaders ch'enconuschan il territori sajan s'annunziads. Tenor il manader da l'Uffizi da chatscha Adrian Arquint sajan ins fitg cuntent dal sustegn. Dapli glieud che sa gidia e pli simpel ch'i saja da sajettar il luf. Per proteger las persunas na vegnia betg fatg public tgi che saja s'annunzià.

L'impurtant saja uss però ch'ils chatschaders sappian co sa depurtar e che la communicaziun cun il guardiachatscha en la regiun funcziuneschia svelt. Uschia dettia ina gruppa da whatsapp per tut ils involvids, tranter auter per evitar ch'i vegnian sajettads omadus lufs.

audio Sajettar luf cun agid da 60 chatschadurs: Adrian Arquint 00:15 min, ord RTR Audio dals 02.09.2022. laschar ir. Durada: 15 Secundas.

Il chantun ha ordinà da sajettar in dals dus lufs en il Partenz suenter che 60 nursas eran vegnidas stgarpadas ils ultims mais.

Perquai che l'ordinaziun per sajettar in dals lufs en la regiun sur Claustra croda en la stagiun da chatscha hajan ils guardiaselvaschina massa lavur da quel temp. Perquai dovran els l'agid dals chatschaders e las chatschadras da la regiun. Impurtant saja che las persunas s'enconuschian or bain en il territori e sajan da la regiun.