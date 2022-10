Dapi l'entschatta da la guerra en l'Ucraina è l'uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» stada en acziun quasi di e notg. Ella ha pudì trametter 13 giadas in camiun da 40 tonnas cun rauba en l'Ucraina. Cun las donaziuns en daners ha l'uniun cumprà rauba al lieu.

Retus Sgier è in dals chaus da l'uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun». Sco suprastant ha el organisà dapi il cumenzament da la guerra, quasi di e notg, l'agid davent dal Grischun. En il «Stockercenter» a la Via da Masans a Cuira vegniva la rauba sortida ed organisà il transport en l'Ucraina. Trais fin quatter mais hajan els pudì rimnar blera rauba, suenter hajan tuts dà quai ch'els hajan gì da dar. Il post en il «Stockercenter» a Cuira è serrà.

audio Agid per l'Ucraina GR – Co è la lavur sa sviluppada? 05:49 min, ord Actualitad dals 27.10.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 49 Secundas.

Cumprar en al lieu

Ils ultims trais mais sajan els stads fatschentads da guardar, nua ch'els possian gidar il meglier cun las donaziuns da raps ch'els hajan survegnì. Cumprar en en l'Ucraina e gist dar or la rauba là quai giaja il meglier ed haja plirs avantatgs. Per l'ina possian ins sustegnair l'economia en l'Ucraina, ils viadis da transport sajan fitg curts e cun lur rait da contact possian els gidar fitg spert. Uschia hajan els per exempel empustà taila per far t-shirts, cura che quai era da basegn. Ussa hajan els fatg soccas ed in'autra fatschenta haja fatg chalzers. E lura dettia er blera rauba dal mintgadi che la glieud dovria.

Nus vulain avair la segirtad ch'ils raps vegnan tar la glieud che ha da basegn agid.

Blers tarmettian ad els fotografias da la rauba ch'els hajan survegnì grazia a l'uniun. La suprastanza s'entaupa mintga duas emnas per metter sin via ils proxims pass. Las donaziuns sajan idas enavos fermamain, uschia ch'els stoppian far patratgs, co ch'els vegnian da generar dapli daners per pudair gidar vinavant.

L'agid riva là nua ch'igl vegn duvrà

1 / 4 Legenda: Ils calzers ch'èn vegnì pruducì en l'Ucraina rivan là nua ch'els vegnan duvrads. MAD/ uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» 2 / 4 Legenda: Cun las donnaziuns vegn cumprà aint al lieu. MAD/ uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» 3 / 4 Legenda: Medicaments mauncan, cun donnaziuns sa l'uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» gidar. MAD/ uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» 4 / 4 Legenda: Energia independenta Cun generaturs ed intstallaziuns da photovoltaic sa vegnir generà energia independentamain. MAD/ uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun»

Relaziun persunala

audio Connex persunal cun Retus Sgier e nua dovri anc agid 03:12 min, ord Actualitad dals 27.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 12 Secundas.

Retus Sgier ha ina relaziun persunala cun l'Ucraina, sia dunna è Ucranaisa. Cura che la guerra aveva cumenzà, era sia sira anc an l'Ucraina. Els hajan però gì cletg, suenter tschintg emnas haja sia sira pudì fugir e saja ussa en il Grischun tar el e sia dunna. Els tuts da la suprastanza hajan amis e per part er famiglia che sajan anc adina en l'Ucraina. Tegnair contact per savair, co che la situaziun al lieu è saja fitg impurtant. E perquai vegnan Retus Sgier e l'uniun «Agid per l'Ucraina en il Grischun» er a far vinavant cun las stentas per gidar.