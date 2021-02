La Banca chantunala grischuna ha fatg l'onn passà in gudogn da concern da prest 181 milliuns francs. Cumpareglià cun il 2019 ch'è stà in onn da record ha la banca uschia fatg 2,5% damain gudogn. Tuttina è la banca cuntenta cun il resultat dal 2020. Sa cumprovà saja er durant l'onn da pandemia il model da fatschenta cun ina vasta diversificaziun.

Surtut la sparta d'investiziuns haja purtà gronds retgavs, er sche quels na cuntanschian betg il nivel da l'onn avant, scriva la banca en la communicaziun a las medias.

Pudì augmentar ha la banca durant il 2020 ils emprests a la clientella. Quels èn creschids per 3,2% u 647,5 milliuns francs. Creschida è er la facultad da la clientella – quai per passa 5% sin 38,1 milliardas francs.

Credits da Covid-19

Credits da Covid-19 ha la banca fin la fin dal 2020 concedì per 161,7 milliuns francs. Tenor la banca hajan 1'349 firmas survegnì sustegn. Mo tar paucas hajan ins stuì refusar la dumonda. La gronda part dals credits èn ids en la gastronomia.

La garanzia per ils credits surpiglia il Chantun e la Confederaziun.

Dividenda resta tar 40 francs

Grazia a quest resultat da fatschenta po la banca sco gia l'onn avant pajar or ina dividenda da 40 francs. Per il chantun ed ils participants datti tut en tut 100 milliuns francs. Il chantun Grischun survegn uschia inclusiv l'indemnisaziun per la garanzia statala 87,3 milliuns francs. Al fondo da contribuziuns per projects betg commerzials dals secturs sport, cultura, societad e turissem paja la banca 3,7 milliuns francs.

Filialas pitschnas sut la marella

Tar filialas pitschnas vul la Banca chantunala grischuna examinar, sche quellas rendan anc, uschia Daniel Fust, il CEO da la banca envers RTR. Pertutgadas saja filialas pitschnas ch'hajan per exempel sulet avert dus suentermezdis ad emna e nua che persunas cun in pensum parzial sajan engaschadas, sco Daniel Fust declera.

La banca veglia dentant rinforzar ils centers regiunals, sco per exempel a Scuol u a Glion. En 10 lieus haja la banca renovà e cumplettà ils davos onns las filialas. Per il mument datti en 49 lieus in spurtegl da la Banca chantunala grischuna.