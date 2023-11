12 trieps da lufs datti en il mument en il Grischun, quatter da quels duessan vegnir eliminads quest enviern. Quai è il plan da la regenza grischuna che duess esser pussaivel tenor la nova lescha da chatscha federala. La Confederaziun sto dentant anc lubir l'eliminaziun. La survista dal dossier luf mantegna tar nus Reto Pfister. Reto, ils plans da la regenza èn oz vegnids publics. Eras ti surprais cura che ti has udì questas intenziuns?

Reto Pfister: I dat duas chaussas che fan surstar mai, per l'ina ch'il chantun fa la proposta d'allontanar quatter trieps, quai ch'è in terz dals trieps ch'i dat en il Grischun. Jau avess quintà cun ina proposta in pau pli bufatga. Il chantun nizzegia dentant la chaschun e propona d'allontanar tut ils trieps ch'han in cumportament problematic, pia quels ch'han attatgà muntaneras da muvel gross u che surmuntan las mesiras da protecziun da muntaneras, vul dir, quels che siglian per exempel sur las saivs da nursas. Da l'autra vart sun jau surprais che las organisaziuns d'ambient acceptan la proposta dal chantun sco raschunaivla. Sch'ins ha anc en memoria co che quellas organisaziuns sa dustavan fin avant paucs onns anc per mintga luf, lura pari che l'opiniun è sa midada era tar las organisaziuns da l'ambient en la direcziun ch'ina regulaziun saja indispensabla.

La regenza vul laschar sajettar quatter trieps plus dus terzs dals lufs giuvens dal Puschlav, en tut èn quai 27 lufs. Latiers vegnan anc 17 lufs per ils quals il chantun ha gia survegnì la lubientscha da sajettar da la Confederaziun. Fa sut il stritg 44 lufs che duessan vegnir sajettads il december e schaner en il Grischun. Quant realistic è quai che quai pudess funcziunar?

Arno Puorger, il responsabel da l'Uffizi da chatscha ha intunà che fin ussa saja adina gartegià a la surveglianza da chatscha da sajettar ils lufs giuvens per ils quals ch'ins aveva survegnì la lubientscha da sajettar. Ils guardiaselvaschina haja grond'experienza en quest sectur. Sajettar entirs trieps è dentant ina, crai jau, autra liga. Jau na crai strusch ch'i gartegia d'eliminar tut ils animals da tut ils trieps. L'effect ch'era la cussegliera guvernativa Carmelia Maissen spera che las regulaziun hajan è ch'ils lufs vegnian puspè pli schenads. Jau pens che quai vegnia a succeder. Tge che n'è en il mument anc betg cler e che nagin na sa dir, è tge che schabegia cun ils lufs d'in triep che na vegnan betg sajettads. Sche quels restan en il territori u sch'els van vinavant, vul l'Uffizi da chatscha intercurir l'auter onn.

Guardain in pau pli lunsch vinavant. Èsi da quinter che cun la nova lescha da chatscha pon vegnir sajettads mintg'onn plirs trieps en il Grischun?

La cussegliera guvernativa Carmelia Maissen ha ditg, ch'ina finamira da sajettar quatter trieps saja da restrenscher il dumber da lufs en il chantun e da betg laschar crescher quel vinavant. Quai vul dir che sch'i dat en il Grischun, sco che l'Uffizi da chatscha di, circa 130 lufs e sch'ins sa che la populaziun crescha mintg'onn per circa in terz, lura èsi necessari da sajettar mintg'onn 40 fin 50 lufs. Quai ha per consequenza ch'ins sto sa disar en il Grischun, gugent u betg, ch'i dovra en l'avegnir ina chatscha da lufs sco tar ils capricorns.