En il Grischun datti 24 novs cas da corona – uschè in grond augment hai dapi il fanadur betg pli dà. Là avevi dà in augment da bun 20 cas dad in di sin l’auter pervia d’in champ da musica a Parpan. Ma er en Svizra hai dà in sigl dad ier 700 novs cas sin oz 1'077 novs cas.

Dapi il fanadur suenter il champ da musica a Parpan, il link avra en ina nova fanestra nua ch'i aveva dà in augment da bun 20 cas dad in di sin l'auter, n'hai betg pli dà uschè in sigl sco uss. 24 novs cas èn vegnids vitiers aifer in di. Questa giada n'haja quai dentant betg da far cun in'occurrenza u in champ, ils cas sajan numnadamain repartids en l'entir chantun ed hajan per gronda part da far nagut in cun l'auter, uschia Jörg Schneider, il substitut da la media chantunala, sin dumonda da RTR.

Circa la mesadad dals cas sajan dentant en l'Engiadina. Il chantun aveva quintà cun quai ch'i dettia er in augment en il Grischun, suenter ch'il dumber da cas èn Svizra è s'augmentà las davosas emnas, uschia Jörg Schneider vinavant.

Las cifras s'augmentan en l'entira Svizra, perquai èsi stà mo ina dumonda dal temp che las cifras s'augmentan er en il Grischun.

Contact tracing funcziuna

Actualmain haja il team da contact tracing, che sto contactar persunas ch'han gì contact cun persunas infectadas, bler da far. Ins haja dentant gia ordavant introducì glieud, er dad auters departements, che pon er a curta vista far la lavur da contact tracing.

1'077 novs cas en Svizra

En Svizra ed il Principadi da Liechtenstein hai dà entaifer 24 uras 1'077 novs cas da corona. L'Uffizi federal per sanadad ha plinavant dumbrà dus cas da mortori. Da nov en l'ospital sajan 10 persunas dapli.

In dumber uschè aut n'hai dapi l'avrigl betg pli dà. Mardi aveva il BAG annunzià 700 novas infecziuns, per la fin d'emna eran quai stadas 1'548 cas. Total hai dà dapi l'entschatta da la pandemia 57'709 infecziuns confermadas. 4'951 persunas èn dapi lura vegnidas tractadas en l'ospital. Il dumber da mortoris è creschì sin 1'789.