Guardà sur l'entira Svizra hai en media dà l'emna passada bunamain in quart damain infecziuns per di che l'emna avant. Er en Grischun para il dumber da novas infecziuns d'ir enavos, dentant creschan anc adina las ospitalisaziuns.

Per la Svizra ed il Principadi da Liechtenstein annunzia l'Uffizi federal da sanadad BAG 12'839 novas infecziuns dal coronavirus entaifer ils ultims trais dis. En media dals davos 7 dis hai dà bunamain 5'700 novs cas per di. Quai èn 24% damain che l'emna avant. La tendenza saja pia regressiva. Il dumber da mortoris è sur la fin d'emna dentant s'augmentà per 198.

Almain 483 persunas han stuì vegnir ospitalisadas da nov pervi da Covid-19. Pervi da largias e retards tar las annunzias po quella cifra dentant anc sa midar.

La situaziun en Grischun

Il Grischun annunzia il glindesdi 56 novs cas confermads. Dapi il venderdi hai uschia dà en il chantun 213 novas infecziuns cun il coronavirus. Sur l'entira fin d'emna èn vegnids annunziads 6 novs mortoris pervi da Covid-19 .

Sur la fin d'emna han 18 persunas stuì ir a l'ospital pervi da Covid-19. Actualmain èn 78 persunas ospitalisadas en il Grischun, da quellas ston 9 vegnir respiradas ed ina vegn tgirada sin la staziun intensiva. Aifer ils ultims 15 dis è il dumber dad ospitalisaziuns uschia pli che sa dublegià: Ils 31 d'october eran numnadamain anc 34 persunas ospitalisadas pervi da Covid-19 e tschintg dad ellas vegnivan respiradas.

