En connex cun il giubileum da 200 onns ha l'Uniun da medis GR edì in cudesch che guarda cunzunt enavos sin ils davos 50 onns da la medischina en il Grischun. Sper l'istorgia da la politica da sanadad, dals ospitals e da las cassas da malsauns è era quella dals medis da chasa in tema central.

Medis da chasa: Tranter progress ...

Ils medis e las medias da chasa en il Grischun han ils davos 50 onns bler ch'è sa mida. Positiv è segiramain il fatg che la scienza da medischina ha fatg in grond progress. Malsognas sco la tuberculosa che fatschentavan avant intgins decennis anc pulit ils medis da chasa, èn quasi sco svanidas. Plinavant posseda il medi da chasa bler pli bleras pussibilitads tecnicas sco per exempel ils instruments da la sonografia u la radiografia.

... e novas sfidas

Sper il progress èn dentant era novas sfidas sa dadas. L'anteriur medi da Cuira Valentin Audétat vesa qua cunzunt ina problematica, numandamain la mancanza da temp che sa dettia tras il squitsch economic da la politica e cassas da malsauns:

Ils discurs cun il/la pazientA, il prender peda ed il sa metter en sia posiziun vegn pli e pli char – e quai fiss gea atgnamain quai che mediAs da chasa fan il pli gugent ed il/la pazientA schazegia.

In'autra chaussa ch'è sa midada ils davos onns e che fa in zichel quitads al medi pensiunà è la nova concurrenza tras «dr. Google». Pazientas e pazients fetschian retschertgas en l'internet e vegnian per part gia cun diagnosas en las praticas. Ma Google na differenzieschia betg tge diagnosas ch'èn probablas e tgeninas fitg stgarsas, e na possia uschia betg remplazzar il medi da chasa.

200 onns Uniun grischuna da medis

Ils 18 da december 1820 – pia avant 200 onns – èn medis grischuns s'inscuntrads a Cuira per fundar l'Uniun da medis chantunala. En lur constituziun han els scrit ch'els sajan sa rimnads «ord l'amur per la scienza e per carstgauns che pateschan».

Uss festivescha l'uniun ses anniversari radund ed ha en quest connex edì in cudesch cun il titel: «200 onns Uniun grischuna da medis – carstgauns, praticas ed ospitals». Quel sa focussescha sin l'istorgia dals davos 50 onns da la politica da sanadad, dals ospitals, da la relaziun tar las cassas da malsauns, dals medis da chasa etc.