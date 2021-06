Actualmain be a Cuira

Las pussaivladads per sa laschar vaccinar en il Grischun vegnan amplifitgadas cun vaccinaziuns en apotecas e cun dis da vaccinaziun per giuvenils tranter 16 e 17 onns.

Era en las regiuns

Enturn 500 giuvenils èn gia s'annunziads per ina vaccinaziun. Fin ussa pon quels dentant be sa laschar vaccinar en la Stadthalle a Cuira, pertge mo là vegn vaccinà cun il product da Pfizer/Biontech ch'è lubì er per giuvenils.

Pervia da la conservaziun cumplexa planisescha il chantun talas vaccinaziuns er en las regiuns, numnadamain a Mustér, Glion, Tusaun, Tavau, San Murezzan e Cama.

Vaccinaziuns en apotecas

A partir dals 17 da zercladur 2021 porschan er apotecas vaccinaziuns. 13 apotecas sa participeschan a la campagna. Ellas han quantitads da vaccins limitadas e sa drizzan a la populaziun mobila a partir da 18 onns. L'annunzia sto vegnir fatga sur l'apoteca.

