Heinz Brand è vegnì elegì il 2012 sco president da la PPS Grischun. Ils davos otg onns ha el manà la partida tras auts e bass. Avant tschintg onns è el stà quel ch'è vegnì cun Magdalena Martullo Blocher ed ha uschia pudì conquistar in segund sez en il Cussegl naziunal. Ma quatter onns pli tard ha la PPS, anc adina sut la batgetta da Heinz Brand, puspè pers il sez. Suenter otg onns en il Cussegl naziunal ha Heinz Brand sez stuì dar adia. Sper quai n'èsi er betg gartegià a la partida ils davos onns da conquistar in sez en la regenza Grischuna.

Sconfittas persunalas

Er persunalmain n'è betg tut gartegià a Heinz Brand. El ha duas giadas empruvà da survegnir in sez en la regenza Grischuna, duas giadas senza success. Sper quai è el er vegnì martgadà sco Cusseglier federal, ma er qua n'ha el betg gì success. Per la finiziun da sia carriera politica spetgava lura il post sco president dal Cussegl naziunal, il post sco pli aut Svizzer. Quel fiss el daventà l'onn proxim. Ma cunquai ch'el n'è betg vegnì reelegì en il Cussegl naziunal, na gartegia quai er betg.

Jau hai fatg fitg bellas experientschas en la politica e gudagnà blers buns amis.

Bilantscha positiva

Tuttina guarda Heinz Brand enavos cun in sentiment positiv sin sia carriera politica. El haja fatg uschè bleras bunas experientschas e quai dettia er in zic cuntrapais a quai che n'è betg gartegià sco giavischà. Uss ha Heinz Brand prest 65 onns. In mandat resta dentant anc, il presidi da Santésuisse. Quel na veglia el dentant betg salvar fin 70. Ed uss, senza il mandat sco cusseglier naziunal e senza presidi chantunal, ha el er gia bler dapli temp liber. Quel vul el nizzegiar per cuschinar, ir cun velo e viagiar.

