Autur: SO / Corina Luck

5'000 dumondas per lavur curta

Dentant betg be ils ospitals èn pertutgads da lavur curta; adina dapli interpresas ston annunziar lavur curta tar il chantun. Enfin venderdi haja l’Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur (KIGA) survegnì radund 5000 dumondas, quai ha ditg il vicedirectur da l’uffizi Gian Reto Caduff envers la «Südostschweiz». Tenor Caduff èn bunamain in quart da tuttas interpresas en il chantun Grischun pertutgadas. Ils 20 da mars dumbrava l’uffizi en total anc 1'500 pli pauc.

Chantun duai communitgar pli cler

Il Sindicat svizzer dals servetschs publics SSP acceptia da principi lavur curta per betg stuair relaschar persunas, collià quai dentant cun differentas pretensiuns. Quai ha ditg il secretari regiunal per ils chantuns Grischun e Glaruna, Thomas Hensel. Il sindicat pretenda tranter auter er dal chantun ch’i vegnia communitgà pli cler.

La situaziun saja però chapibla, sch’ins resguardia il fatg ch’ils ospital hajan spustà tut ils tractaments betg urgents per esser pronts per l’unda da corona. Plinavant pretenda il sindicat ch’il persunal survegna la paja cumpletta enstagl be dals 80% ch’èn segirads entras la lavur curta. I saja da sclerir sche chantuns e Confederaziun duajan finanziar ils ulteriurs 20%. Quai damain che la decisiun da spustar tractaments betg urgents vegnia da las autoritads.