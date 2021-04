La regenza grischuna sto analisar co realisar in stop d’engaschar persunal per l’administraziun chantunala. Quai ha decis il Cussegl grond sin proposta da la PBD. Quest rapport duai esser sin maisa proxima stad per che deputadas e deputads possian decider definitivamain sch’in stop vegn realisà sin l’onn 2025.

Ina maioritad burgaisa ha crititgà ch’il chantun haja engaschà adina dapli persunal ils ultims onns – quai stoppia chalar.

Adumbatten èn la regenza e la fracziun socialdemocratica sa dustadas encunter. Quai cun l’argument ch’i dettia era adina dapli incumbensas per il chantun e per exequir quellas dovria era persunal. Il minister da finanzas Christian Rathgeb ha era fatg attent ch'i dettia gia ina directiva: La summa da paja na dastga betg crescher per dapli che 1% ad onn. Questa directiva haja il Cussegl grond confermà l'onn passà.

Gia en la debatta da budget avevan ils custs da persunal dà da discutar: