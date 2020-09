Il presidi da la PCD vul sepulir il C

En in proxim pass decida la basa da la PCD davart la dumonda dal num.

Il president da la PCD Grischun beneventa il proceder ed è optimistic per il futur.

Davart il nov num Allianza dal center è la PCD sa cunvegnida cun la PBD.

«Allianza dal center u en la versiun tudestga Die Mitte». Uschia duai la Partida cristiandemocratica avair num en l'avegnir. Quai almain sch'i va tenor la proposta dal presidi da la partida. Gerhard Pfister, il president da la PCD declera daco che la decisiun è crudada per il num «allianza dal center»:

La parantesa che stat enturn il num saja il simbol per tegnair ensemen quai che tutgia ensemen, ma saja er averta per differentas opiniuns e cuntegns. La colur oranscha vul la partida dentant mantegnair.

Commembers pon prender posiziun

Sco proxim han ils commembers da la partida da decider davart il nov num. Igl è l'emprima giada en l'istorgia che la basa po dar giu la vusch. Cun in resultat quinta il presidi vers l'october. Tar in Gea sto lura era anc la radunanza da delegads approvar la midada. A las partidas chantunalas statti liber fin il 2025 da decider schebain els surpiglian il nov num u sch'ellas restan tar PCD.

Kevin Brunold è optimistic

Il president da la PCD Grischun, Kevin Brunold, beneventa che la basa vegn dumandada en la dumonda dal num da partida. I saja impurtant da savair, tge ch'ils commembers pensian. Per l’avegnir è Brunold optimistic, ch'i vegn a gartegiar cun quest proceder da tegnair ensemen la partida:

Per tge num da partida che la PCD Grischun vegn lura a sa decider n'è uss anc betg cler. I saja uss da far pass per pass e l'emprim spetgar giu, tge ch'ils commembers da l'entira Svizra decidan, ha ditg Kevin Brunold envers RTR. Suenter saja da guardar, tge ch'ils commembers grischuns giavischan.

Sa cunvegnì cun la PBD Svizra

La PBD Svizra saja d'accord cun il nov num, ha ditg Gerhard Pfister il venderdi sin dumonda d'in schurnalist. Il matg aveva la PCD instradà discurs uffizials cun la PBD per furmar ensemen ina nova partida. Ina decisiun duaja dar fin la fin da quest onn.

Er sche las duas partidas fusiunassan, na vesa Gerhard Pfister dentant betg ch'er las duas partidas PCD e PBD vegnissan a fusiunar en il Grischun. Quai ha il president da la PCD Svizra ditg en in'intervista cun la gasetta Südostschweiz.