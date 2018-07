Legende: Video La tschertga per acturs per in film rumantsch abspielen. Laufzeit 3:25 Minuten.

La tschertga per acturs per in film rumantsch

L'idea d'in film da kino rumantsch deriva oriundamain da Mariano Tschuor, anteriur directur da RTR. El ha sviluppà l'idea il 2011 sin fundament dal fatg ch'i dat in'entira retscha d'acturas e d'acturs grischuns ed er rumantschs. Il 2013 ha RTR preparà la concurrenza per in film professiunal. Ord las ideas inoltradas èn 12 projects vegnids elegids per surlavurar fin al scenari. La redacziun è la finala sa decidida per il project «Amur senza fin» da Sabine Pochhammer («Die Herbstzeitlosen»).

«Amur senza fin» – cuntegn Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Amur senza fin» – rumpaivel e custaivel La lètg da Mona cun Gieri è sa durmentada in zic suenter 20 onns. Grazia al nov plevon dal vitg vuless Mona dumagnar dapli passiun en il letg matrimonial. Quai è en paucs pleds il cuntegn da l'emprim film da kino rumantsch. Igl è ina cumedia che vul er purtar pli datiers a la glieud la lingua rumantscha.

Datas fundamentalas Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Reschia: Christoph Schaub Scenari: Sabine Pochhammer Producziun: Zodiac Pictures, SRG SSR Producents: Reto Schaerli e Lukas Hobi Lieus da filmar: Sagogn, Laax, Glion Acturas ed acturs: Mona: Rebecca Indermaur Gieri: Bruno Cathomas Giulia: Tonia Maria Zindel Urs: Beat Marti Carla: Marietta Jemmi Nanda Sharma: Murali Perumal Silvio: René Schnoz Ladina: Anita Iselin Michael: Martin Rapold Peppina: Muriel Degonda Leo: Bono Jacomet Vicari general Huber: Peter Jecklin Chatschader: Roman Weishaupt lunghezza: 91 minutas

Cunquai ch'i na dat betg bleras acturas ed acturs che discurran rumantsch ha il reschissur Christoph Schaub e ses team elegì in'autra via per reparter las rollas. Enstagl da tschertgar ina tscherta persuna per ina rolla sajan els ids la via cuntraria, uschia scriva Schaub en ses pleds accumpagnants. Ensemen cun la scenarista hajan els «furmà» las figuras uschia ch'ellas èn adattadas al pledar rumantsch. Quai haja gidà las acturas ed ils acturs da chattar lur figura, uschia Schaub.

La lingua rumantscha consista da tschintg idioms e tuttas Rumantschas e tuts Rumantschs èn bilings. Quai fa pretensiusa dentant er fascinanta l'utilisaziun da la lingua. La confruntaziun da duas linguas e divers idioms ha potenzial cumediant ed è stà ina gronda stimulaziun durant mia lavur.

Producziuns da films per rumantsch

Mic Feuerstein (1928 - 2004), era reschissur ed um da camera tar la televisiun rumantscha. El ha fatg blers films documentars e lura er mess en film ovras litteraras da Gion Deplazes (1979: «Flurs da glatsch», 1993 «Levzas petras» e 1998: «Sul cuolm»). Ses films ha el fatg cun acturs laics.

Joseph Scheidegger (1929 - 2012) ha lavurà tar la televisiun svizra sco reschissur, dramaturg e scenarist. Il 1986 ha el realisà il film «Retuorn» tenor il raquint «Accord» dad Oscar Peer. Sper ils acturs professiunals Vadim Glowna, Constanze Engelbrecht e Hansjörg Bahl ha Scheidegger lavurà cun acturs laics da l'Engiadina.

Dino Simonett (1963) ha fatg il 1993 il film «La rusna persa» davart la mitologia, l'amur, il possess ed ils conflicts da cardientscha en in vitg muntagnard dal Grischun. Per gronda part ha el filmà en la Val Schons cun acturas ed acturs indigens.

Pascal Bergamin (1979) ha preschentà il 2005 ses film da diplom «Staila crudanta», in film curt da 24 minutas che raquinta dus muments ord la vita da Curdin e Lea giugads dals acturs Tobias Durband ed Annina Sedlacek.

Premiera 1. d'avust

La premiera mundiala dal film «Amur senza fin» è l'emprim d'avust a Locarno, al festival da film «locarnofestival, il link avra en ina nova fanestra» ch'è dals 1. fin ils 11. d'avust. Il film vegn mussà ord concurrenza.

Ulteriuras preschentaziuns dal film

Cunquai ch'ina part da las scenas dal film è er vegnida filmada a Sagogn vegn il film er mussà là, numnadamain la fin d'avust en la halla plurivalenta. (mira er annunzia). La televisiun svizra mussa il film la fin da settember sin SRF 1.

