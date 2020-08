Il chantun vul investir ils proxims quatter onns passa 780 milliuns francs per bajegiar e mantegnair vias. Quai mussa il program da vias 2021-24 ch’il Cussegl grond ha prendì per enconuschientscha la mesemna suentermezdi.

Deputadas e deputads han fatg stedi diever da la chaschun da far attent sin problems da traffic en lur regiuns. E quels problems tanschan da sviaments per las vischnancas sur mesiras cunter la canera enfin dapli vias da velo.

Squitsch da la Surselva

Deputadas e deputads sursilvans da tut las partidas han surdà in manifest al minister da traffic Mario Cavigelli. Quel cumpiglia pliras pretensiuns per meglierar la situaziun da vias en la regiun, per exempel cun in sviament a Schluein e Mustér ubain era cun in tact da mes’ura da la Viafier retica tranter Andermatt/Ursera e Cuira e medemamain per ils autos da posta che van en valladas senza staziun.

Legenda: FMR

783'000'000 francs

Cumpareglià cun ils ultims quatter onns, èsi previs d’investir dapli en la construcziun e la sanaziun da vias principalas e vias da colliaziun (+77 milliuns). Persuenter sa reducescha il volumen d’investiziuns per mantegnair vias chantunalas (-60 milliuns).

La regenza ha priorisà ils projects tenor urgenza e necessitad – dentant era cun resguardar ils meds finanzials che stattan a disposiziun.

Sviaments èn adina in tema

In tema che dat adina da discutar entaifer in program da vias èn ils sviaments. Actualmain ha il chantun quatter projects sin ses radar. Sulet il sviament da La Punt è gia en realisaziun – ils ulteriurs èn anc en la fasa da projectaziun: