A partir da glindesdi vala en il Grischun er per scolas superiuras in obligatori da purtar mascrinas sin l'entir areal da scola. Quai ha decis la regenza il mardi.

Il chantun suondia uschia a la maioritad dals chantuns, ha il schef da las scolas Jon Domenic Parolini ditg avant las medias. Els hajan prendì la decisiun suenter che pliras vischnancas hajan stuì trametter entiras classas da scola en quarantina pervi da cas da corona.

Val Müstair e Malans

Quant blers scolars e scolaras superiurs che sa chattan en il mument en quarantina, n'ha la regenza betg pudì communitgar. Enconuschent èn ils cas a Val Müstair nua che l'entira scola superiura è en quarantina sco er ils cas Malans.

L'obligatori vala per il mument enfin las vacanzas da Nadal. Il chantun aveva gia relaschà in obligatori per il stgalim secundar II. Plinavant vala er a Cuira dapi las vacanzas d'atun in obligatori per il stgalim secundar I.