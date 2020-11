La scola superiura en Val Müstair ha stuì serrar pervi d'in cas da corona. Quai ha confermà la vischnanca Val Müstair envers RTR. In scolar saja vegnì testà positiv ed uss stoppian tut ils uffants da la 7avla fin 9avla classa restar en quarantina enfin e cun ils 6 da november. Las lecziuns han vinavant lieu, uss en furma digitala.

Sutsilvania: Gimnasi en quarantina

Per l’emprima giada sto in entir gimnasi serrar pervi da plirs cas da corona. Pertutgada è ina scola media en il chantun Sutsilvania. Quella restia serrada per duas emnas, sco la direcziun da furmaziun ha annunzià. Tut ils 500 scolars e scolaras da la scola hajan uss instrucziun a distanza.