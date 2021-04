L'Assicuranza d'edifizis dal Grischun (GVG) serra il 2020 cun in gudogn da 26,6 milliuns francs. Era il gudogn operativ è positiv e munta a 5,76 milliuns francs. Quai saja in bun resultat cun duas raschuns principalas, di il directur Markus Feltscher. Per l'ina haja dà il 2020 pli paucs donns ch'usità, per l'autra sajan las investiziuns a la bursa stadas bunas.

Reducziun da premias grazia a bun resultat

Dal bun resultat po er la clientella profitar. Uschia haja la GVG uss pudì far avunda reservas, ch'i dettia reducziuns da premias da radund 10%, ha declerà Markus Feltscher. Pli fitg profiteschian anc proprietarias e proprietaris da chasas da lain. Là dettia anc dapli reducziun, damai ch'ina chasa da lain na saja ozendi betg pli uschè periclitada da fieu sco ina giada.

Donns sut la media dals ultims 10 onns

Il 2020 ha l’Assicuranza d’edifizis dal Grischun registrà donns da 12,4 milliuns francs. Da quai sajan 9 milliuns donns tras fieus e 3,4 milliuns donns en connex cun privels da natira. En tut èn var 160'000 edifizis èn il chantun segirads tar la GVG.