Dapi tschintg onns è el migiur dal Hotel Post a Cuira. Fin 90 pertschient pli pauc svieuta ha il hotelier stuì prender en cumpra pervi da las mesiras encunter Covid-19, era sch’ils hotels n’han en sasez betg stuì serrar.

Sia assicuranza ch’includa era donns d’epidemias ha l’emprim ditg, ch’ella recumpenseschia sias sperditas da gudogn. Ma lura n’ha l’assicuranza tuttina pajà nagut. Helmut Gold ha er ina assicuranza d’assistenza giuridica ed ha decidì da processar.

Igl è stà in schoc, cura che l’assicuranza ha refusà da pajar.

Ses advocat è Volker Pribnow. El represchenta passa tschient gastronoms che portan plant cunter lur assicuranzas che na vulan betg recumpensar las sperditas entras Covid-19. En il chantun Argovia ha l’advocat gia gì in emprim success en in process ch’el ha manà per in restaurant:

Ils 17 da matg ha la dretgira d’Argovia dà raschun a quest restaurant e decidì, che l’assicuranza stoppia pajar 40’000 francs. I sa tracta d’ina part da las sperditas durant l’emprim lockdown dal mars fin al matg 2020.

Co decida il Tribunal federal?

L’assicuranza aveva refusà da pajar cun l’argument che pandemias dal stgalim 5 e dal stgalim 6 tenor la WHO sajan exclaussas da la protecziun d’assicuranza. Uschia stettia quai scrit en las cundiziuns generalas da l’assicuranza.

La dretgira da l’Argovia ha prendì sut la marella questas cundiziuns generalas e valità quellas sco nunchapaivlas e perquai era nunvalaivlas. La sentenzia da la dretgira d’Argovia n’ha anc nagina valur legala. L’assicuranza po anc trair vinavant il cas a Losanna.

Ina prognosa, co ch’ils derschaders dal Tribunal federal decidan en chaussa, na less l’advocat Volker Pribnow betg far. Ins saja forsa en ina meglra posiziun, sch’ins haja gudagnà tar la preinstanza.