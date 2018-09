Cun acceptar l'iniziativa da linguas estras en scola sa manevrass il Grischun en ina posiziun singulara en Svizra. En 22 chantuns numnadamain vegnan instruids duas linguas estras. Il comité cunter l'iniziativa ha preschentà ils arguments per in na.

Johannes Flury, Martin Candinas, Silva Semadeni e Franco Milani (dretg a sanester) han preschentà ils arguments per in na a l'iniziativa da linguas estras.

«L'iniziativa da linguas estras attatga la trilinguitad grischuna» è in da differents arguments ch'il comité Na ha preschentà. Per Martin Candinas (PCD) e Silva Semadeni (PS) è l'iniziativa in'affrunt cunter la realitad grischuna. «A Berna scuassan ils collegas las testas, sch'il Grischun triling accepta quella iniziativa» resumescha Candinas ses arguments. Sco savess el cumbatter per ina politica da linguatgs sche l'agen chantun sa decidess per sulettamain ina lingua estra.

Silva Semadeni argumentescha tranter auter cun la discriminaziun da tuts: «Per tuts che vulessan, stuess ina scola porscher la pussaivladad da tscherner ina lingua estra – na fiss quai betg il cass, fiss quai ina discriminaziun».

Dischavantatg per Talians e Rumantschs

Tenor l'iniziativa emprendessan ils scolars e las scolaras rumantschas e talianas englais pir en il stgalim superiur. Quai crititgescha surtut la Lia Rumantscha e la Pro Grigioni Italiano. Per il president da la PGI, Franco Milani è er l'argument economic in argument che quinta. «En l'economia grischuna è il talian pli impurtant che l'englais» e numna ils exempels Banca Chantunala, Viafier retica ni administraziun chantunala. E betg d'emblidar sajan ils custs per ina midada dal sistem.

Johannes Flury, il president da la LR ed anteriur rectur da la Scol'auta da pedagogia dal Grischun ha intimà da laschar lavurar en paus ils scolasts e las scolastas tenor il sistem actual. «In disturbi en l'instrucziun da linguas porta puspè inquietezza en scola» e sche la Dretgira federala vess da s'occupar da plants ins perdess enfin 10 onns.

Davart l'iniziativa per mo ina lingua en scola primara decida il suveran grischun ils 23 da settember.

