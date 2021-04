Davent dad oz survegn in e scadin autotests sperts en l'apoteca. Tschintg per 30 dis e quai gratuit. Ils custs surprenda la Confederaziun.

Davent dals 7 d'avrigl èn autotests svelts disponibels en apotecas en tut la Svizra. Milliuns da tests sajan pronts, uschia Monika Fehr la president da l'Uniun grischuna d'apotecras ed apotechers. Malgrà che tut è pront fa ella l'appell da betg gist ir immediat en l'apoteca per ils tschintg tests ch'ins ha da bun per persuna, per evitar che las apotecas vegnan surchargiadas. I haja avunda tests per tuts uschia ch'ins possia senz'auter er pir ir ils proxims dis u las proximas emnas per ils tests ch'èn gratuits per tuts.

Milliuns da tests èn arrivads en Svizra. Quels èn vegnids repartids en las apotecas e quellas han pachetà mintgamai tschintg tests en in pachet. Uschia che tut è pront.

Mintga 30 dis, pia mintga mais, po in e scadin retrair tschintg ulteriurs autotests. Quai cun simplamain mussar la chartina da la cassa da malsauns. Er il diever dals tests è fitg simpel e vegn declerà entras in manual ch'i dat vitiers. Ins sto fruschar cun in bastunet en il nas, metter il bastunet en in liquid ed il liquid sin il test. Sco tar in test da gravidanza sa mussa lura in stritg tar in test negativ u dus stritgs tar in test positiv, uschia Monika Fehr.

Autotests fan er senn en il Grischun

Tenor Monika Fehr fan ils autotests er senn en il Grischun e quai malgrà che gia radund 35% da la populaziun grischuna vegn gia uss testada regularmain entras ils tests en manaschis e scolas. Gist sch'ins vul per exempel s'entupar cun insatgi fetschia quai senn da duvrar in tal autotest per far la segira. U er per exempel sch'ins survegn sintoms curt suenter ch'ins ha gia fatg il test regular.

Jau sper che la populaziun sa participescha e che la populaziun va lura er en il center da test sch'il resultat è positiv. Perquai che senza quai, na fai nagin senn.

Sch'il test mussa in resultat negativ, lura èsi da far nagut. Sch'il test mussa dentant in resultat positiv ston ins ir en in center da test dal chantun per laschar confermar il resultat entras in test da PCR. Sche quel è er positiv, lura èsi dad ir en isolaziun e l'entir proceder da contact tracing cumenza. Uschia sco igl è oramai tar in test da corona positiv.

Grond interess – er en Grischun

Grond interess per ils autotests da corona hai dà er tar las apotecas grischunas. Quai demussan retschertgas che l'agentura da novitads Keystone-SDA ha fatg a Tavau, Cuira, Glion e San Murezzan. A Tavau haja schizunt dà ina colonna avant l'apoteca. Ma er en tschels lieus saja blera glieud s'infurmada davart ils tests. Cunzunt perquai ch'il Grischun testescha gia daditg a l'engronda n'hajan ins betg quintà cun in interess uschè grond.

En il rest da la Svizra hajan ins constatà in cunfar animà, ma naginas colonnas avant las apotecas.