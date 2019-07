cuntegn

Banca chantunala Grischuna - Sur 100 milliuns francs gudogn

La Banca chantunala ha fatg durant l'emprim mez onn in gudogn da 100,5 milliuns francs. Quai è in plus dad 1,1 % en congual cun la medema perioda da l'onn avant. Cun quai fa la banca cun sez principal a Cuira per l'emprima giada ina gudogn da 100 milliuns francs.