Saja quai tar la baselgia evangelica refurmada u tar la baselgia catolica: Adina daplirs porschan a lur cartentas e cartents la pussaivladad da far part a servetschs divins via livestream, er la plaiv refurmada Engiadin'Ota. E quai cun success, sco il president Gian Duri Ratti di. Las cifras na sajan anc betg evaluadas ed analisadas en detagl, tuttina è el cuntent. Er las reacziuns da la glieud sajan per gronda part stadas positivas uschia ch'els veglian er en il futur manar vinavant ils livestreams en ina furma u l'autra.

Speranza sin servetschs divins «normals»

Er la claustra da Mustér ha instradà livestreams ed er là è il feedback per gronda part positiv. Quai manegia Pader Paul ch'è responsabel per ils livestreams. Er qua n'èn las cifras anc betg evaluadas. Cler è dentant ch'els han er aspectaturs da sur cunfin. Per el sajan ils livestreams er ina schanza per il futur. Anc uss na saja dentant betg cler, sche la claustra da Mustér cuntinuescha cun ils livestreams er en temps suenter corona.

Tant tar Gian Duri Ratti sco er tar Pader Paul è la speranza dentant gronda ch'i è prest puspè lubì da manar atras servetschs divins normals, cun cartentas e cartens en baselgia.