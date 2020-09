En il Grischun èn las incumbensas da bajegiar idas enavos marcantamain l'emprim mez onn dal 2020. Durant la crisa da corona sajan surtut quellas tar il sectur d'abitaziuns sa reducidas (- 47,7%) sin 105,1 milliuns francs. Las incumbensas tar l'ulteriura construcziun auta èn sa reducidas sin 82,9 milliuns francs (- 38,9%) cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà. Quai communitgescha la societad d'impressaris constructurs grischuna.

Tar la construcziun bassa haja be dà ina reducziun moderada. En total han las firmas da construcziun bassa survegnì lavurs per in volumen da 339,5 milliuns francs. Quai è in minus da 4,8%. Il volumen total d'incumbensas da lavur munta ils emprims sis mais dal 2020 a 527,5 milliuns francs. Quai è 20,6% sut il nivel da l'emprim semester 2019.

Radund 5'000 lavurants

Il dumber dals emploiads sin il sectur da construcziun saja sa reducì per 2,7% sin totalmain 4'649 persunas, da quai èn 1'767 Svizzers. Il dumber dals emploiads saja sa reducì levet cumpareglià cun l'onn passà e suondia al trend dal svilup da l'activitad da construcziun.