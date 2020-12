Il chantun ha pajà passa 1'175'00 francs per cas da direzza en connex cun la pandemia da Covid-19 da la primavaira. 128 fatschentas hajan dumandà per sustegn, 84 hajan survegnì ina resposta positiva. Quai ha il minister d’economia Marcus Caduff ditg en l’ura da dumondas dal Cussegl grond.

Legenda: Marcus Caduff dat resposta durant l'ura da dumondas a Tavau. MAD

Per la segunda unda da corona da quest’atun decida la regenza l’emna proxima la basa legala. Lura pon firmas pertutgadas inoltrar l’onn proxim las dumondas da sustegn. Vitiers vegn in sustegn per ustarias ch’avevan gia cumprà mangiativas avant che la regenza ha decis da serrar ellas venderdì passà.