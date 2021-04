Areguard l'acziun da la Polizia chantunala grischuna per arrestar Adam Quadroni il 2017, existan para duas versiuns da protocols. La «NZZ am Sonntag» scriva da protocols originals e protocols manipulads.

Areguard l'acziun da la Polizia chantunala grischuna per arrestar Adam Quadroni il 2017, existan para duas versiuns da protocols. La «NZZ am Sonntag» scriva da protocols originals e protocols manipulads. E perquai fa il procuratur public extraordinari Urs Sutter, engaschà da la regenza grischuna, ina procedura penala cunter trais policists chantunals, in medi uffizial ed in derschader. In dals policists è entant pensiunà.

A las persunas involvidas renfatscha il procuratur chaussas sco abus d’uffizi, privaziun da la libertad e d’avair sfalsifitgà documents. Per tut las persunas vala la presumziun d’innocenza.

Che tant la versiun originala sco era la versiun manipulada dals protocols sajan arrivadas tar il procuratur, saja probablamain succedì per sbagl, scriva la gasetta.

La regenza spetga

Il cusseglier guvernativ responsabel, Peter Peyer, ha ditg sin dumonda da la «NZZ am Sonntag» ch'els spetgian il resultat da l'inquisiziun. Els na sa maschaidian betg en.

Sclerir l'andament

Il procuratur public extraordinari Urs Sutter sto uss sclerir – sche l'arrestaziun e la decisiun da collocaziun da Quadroni en la Clinica Waldhaus sajan stadas legitimas, u sche quai saja stà privaziun da la libertad. E tgi che stuess eventualmain surpigliar la responsabladad. Cunquai ch'il medi ha emplenì ora il formular per la collocaziun sfurzada, tutga er el tar ils involvids en la procedura penala.

Ord l'archiv