Il chantun Grischun prepara ils certificats da Covid. Quels vegnan introducids pass per pass. Quai ha ditg la media chantunala, Marina Jamnicki, envers RTR. Sco emprim possian persunas guaridas dumandar in certificat.

Cun in certificat da Covid duai ina persuna pudair mussar si, ch'ella è vaccinada, guarida u ch'ella ha in test negativ actual. Il Cussegl federal ha approvà il venderdi passà la basa legala per il certificat.

Applicaziun dal certificat da Covid

Las mesiras d’enfin uss e las mesiras actualas dal Cussegl federal pertutgan blers champs, dal traffic public, sur il commerzi, enfin averturas da restaurants e centers da fitness. Il Cussegl federal propona da far trais gruppas da tut ils champs.

Champs verds, oranschs e cotschens Avrir la box Serrar la box La gruppa verda na dovra nagin certificat da Covid: traffic public, commerzi, occurrenzas privatas e religiusas, scolas e la plazza da lavur. La gruppa oranscha dovra pli probabel nagin certificat, prendì il cas che la situaziun epidemiologica resta buna: bars, ustarias, occurrenzas publicas cun public enfin 1’000 persunas, teaters, kinos, bogns, manaschis da sport e cultura, ospitals e chasas da vegls. En la gruppa cotschna dovri in certificat: viadis en l’exteriur, occurrenzas grondas cun passa 1’000 persunas, clubs e discos.

Il certificat da Covid datti en furma da palpiri, sco PDF u sin la app uffiziala «Covid-Zertifikat».

Valaivladad dal certificat

Tests d’antigen valan 24 uras, davent ch’ins ha fatg el, tests da PCR 72 uras. Per ina persuna guarida vala il certificat da Covid 180 dis, ed era per persunas viroladas vala el 180 dis, suenter l’11avel di da la segunda virola.

Responsabels per ils certificats èn ils chantuns. Il plan dal chantun Grischun prevesa il suandants termins:

14 da zercladur: Persunas ch'han gia fatg atras in'infecziun cun il coronavirus pon dumandar per in certificat. Ils formulars stettian lura a disposiziun sin la pagina d'internet dal chantun.

Persunas ch'han gia fatg atras in'infecziun cun il coronavirus pon dumandar per in certificat. Ils formulars stettian lura a disposiziun sin la pagina d'internet dal chantun. 21 da zercladur: Persunas vaccinadas pon dumandar per in certificat da Covid. Persunas vaccinadas en in center da vaccinaziun vegnan infurmadas via SMS. Tgi che n'ha betg inditgà in numer da handy, stoppia probablamain far ina dumonda via telefon u cun in formular online.

Persunas vaccinadas pon dumandar per in certificat da Covid. Persunas vaccinadas en in center da vaccinaziun vegnan infurmadas via SMS. Tgi che n'ha betg inditgà in numer da handy, stoppia probablamain far ina dumonda via telefon u cun in formular online. Vers la fin dal zercladur: Persunas cun in test da corona negativ actual duain survegnir certificats. Quels ch'han fatg in test da PCR survegnian ils certificats directamain dal labor. Tgi che fa in test spert en in'apoteca survegn il certificat da là.

Tenor la media chantunala, Marina Jamnicki, stettian ils certificats a disposiziun per tuts sin l'entschatta da las vacanzas.

Tenor stan actual han fin l'entschatta da fanadur persunas vaccinadas, guaridas e testadas negativas la schanza da survegnir in certificat.

Actualmain testescha il chantun ensemen cun differents partenaris ils programs d'informatica che tutgan latiers. Plinavant stoppian ins anc sclerir intginas dumondas giuridicas. Tant las apotecas che fan tests svelts, labors cun ils tests da PCR sco er medis da chasa, duain survegnir ils programs per dar or certificats.