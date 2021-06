Emprims chantuns dattan or in certificat da Covid

Sco quai ch'il Cussegl federal aveva annunzià, han plirs chantuns emess oz sco test emprims certificats da Covid. Il circul da persunas, che pon far part da la fasa da test, è dentant anc fitg restrenschì. En il chantun Vad per exempel survegnan mo persunas che dovran urgentamain e fitg svelt in certificat in tal – quai per exempel sch'in confamigliar è mort a l'exteriur.

Ultra da quai datti per il mument mo certificats che mussan ch'ina persuna è vaccinada. Per ils certificats per persunas guaridas u testadas tschertgan l'Uffizi federal d'informatica, il BAG ed ils chantuns anc schliaziuns.

Uss pon ins chargiar giu la app

Tgi che posseda in iphone po a partir dad immediat chargiar giu la app «COVId Certificate» da l'App-Store. Possessurs d'in telefonin android, ston actualmain anc avair in zic pazienza. En il decurs dals proxims dis duess la app dentant er star a disposiziun per quels en il Play Store.

Ils certificats da vaccinaziun ch'ils chantuns fan, pon lura vegnir chargiads sin quella app. Quels duajan en in emprim pass vegnir duvrads per viagiar e per participar ad occurrenzas grondas. Davart ulteriurs dievers dals certificats decida il Cussegl federal mez da zercladur.

