Chaschiel d'alp grischun 2017 - bun fin fitg bun

En l'entir chantun vegnan fatgs buns chaschiels. Ma tuttina datti ils ins ch'èn megliers. Uschia è oz vegnì elegì il chaschiel d'ina sennaria da Cuira sco meglier chaschiel d'alp.

Il di da premiaziun al Plantahof a Landquart ha cumenzà gia baud, a las 09:00 la bun'ura. Lura èn signunas, pasters, chaus d'alp, purs e visitas arrivads. Per alp han els mintgamai purtà duas chascholas. Ina è vegnida tagliada si per valitar, l'autra era per avair ina referenza dubla.

Alura èn ils experts sa mess vi da la lavur. Durant duas uras han els examinà chaschola per chaschola - e quai tenor in catalog exact da criteris per il chaschiel d'alp grischun. Els han valità las chascholas tenor l'exteriur, las foras, la pasta ed il aroma.

Blers alps grischunas cun chaschiel excellent

En tut èn 90 persunas sa participadas a la concurrenza. Betg main che 21 signuns u signunas èn vegnidas undradas cun la valitaziun dad aur. Quai che munta tant sco excellent. Tranter quest 21 signuns e signunas è plinavant vegni undrà il victur 2017. Quai è Niklaus Walter da Cuira (Alp Maran).

« Ils chaschiels d'alp 2017 èn fitg buns, cun pitschnas pitschnas excepziuns. » Sep Benedetg Candinas

commember da la giuria

I saja dentant betg stà in onn simpel. L’entschatta da la stagiun èsi stà fitg sitg e fin avust, entschatta settember è la naiv gia vegnida. Quai saja betg optimal per ir a spass cun las vatgas sin pastgira, declera Sep Benedetg Candinas, commember da la giuria. Tuttina saja l’onn 2017 stà, tut en tut, in fitg bun onn.