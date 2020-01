Per bun la mesadad da las pernottaziuns procuran giasts ord l'entira Svizra.

Ils hotels grischuns han nudà il november passà 2% dapli pernottaziuns cumpareglià cun l'onn avant. Da totalmain passa 83'000 pernottaziuns il november derivan cun sur 42'000 giasts bun la mesadad da la Svizra.

Ed en Svizra èn las pernottaziuns en hotels perfin creschidas per 3% il november – sco l'Uffizi da statistica scriva. Procurà per il plus ajan praticamain dal tut ils giasts svizzers. Sco en il Grischun è la deriva er qua enturn la mesadad dals giasts da la Svizra.

Cun las novas cifras èn ils hoteliers svizzers sin buna via da surpassar il record da l'entir onn 2018.

