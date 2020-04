La gruppa EMS senta las consequenzas da la pandemia da corona. Durant l’emprim quartal da quest onn è la svieuta sa reducida per radund 18% sin 496 milliuns francs. Quai mussan las novas cifras da quartal dal concern. Tenor communicaziun ha la EMS bainbaud reagì dapertut sin il mund cun mesiras pervia dal virus. Cun questas mesiras ed in program d’effizienza che la gruppa aveva lantschà il 2018, hajan ins pudì minimar ils aspects negativs da la pandemia.

EMS quinta cun damain gudogn e svieuta per 2020

En vista a la situaziun actuala quinta la EMS ch'il gudogn e la svieuta vegnan a sa reducir il 2020. Ord solidaritad vegn il cussegl d'administraziun e la direcziun da la Gruppa EMS a desister voluntari sin 15% dals onuraris e dals salaris fix.

Cunquai che la EMS disponia d'ina buna liquiditad, possia ella era reagir bain e spert sin las midadas dal martgà. Fatschentas supplementaras sco bavriels per tests da corona, apparats per analisas, egliers da protecziun, mascras da respiraziun e buttigliettas da dischinfecziun hajan prioritad.

Industria d'autos patescha

Las mesiras en consequenza dal Covid-19 han influenzà fermamain la conjunctura mundiala. E quellas consequenzas han tutgà fermamain l'industria d'autos che ha, cumpareglià cun l'onn avant, fatg radund 25% damain svieuta. Uschia tutga quai era la Gruppa EMS, ch'è in grond furnitur per l'industria d'autos. En China ha l'industria puspè cumenzà a lavurar. Tut ils auters lavuratoris d'auto restan serradas per almain trais fin quatter emnas.

