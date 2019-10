Ils projects per colliar Scuol cun Mals u Scuol cun Landeck èn projects da categoria B. Els èn sistids e vegnan pir persequitads vinavant cura ch'i dat novas, uschia Mario Cavigelli il cusseglier guvernativ responsabel.

Il project da colliaziun tranter Scuol e Mals penda actualmain en il Tirol dal Sid, quai ha il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ditg oz tar ina dumonda en il Cussegl grond. Perquai è el er da vart Grischuna actualmain sistì e vegn pir persequità cura ch'i dat novs svilups.

Colliaziun pir en plirs decennis

Sumegliant guarda quai er or tar la colliaziun tranter Scuol e Landeck, quella fiss dentant pli impurtanta ed attractiva per il Grischun. Ella purtass per exempel er giasts da la Germania. Quai fiss auter tar la colliaziun tranter Scuol e Mals, là daventass il Grischun tenor Mario Cavigelli plitost terra da transit.

Tar la colliaziun tranter Scuol e Landeck daventass dentant l'Austria terra da transit, uschia che l'Austria è actualmain pauc interessada d'ina tala colliaziun. La finala èsi dentant uschia che tut ils trais pajais: Austria, Italia e Svizra ston sa cunvegnir davart ina varianta. Quai pudess dentant anc cuzzar decennis, avant il 2040 na quinta Mario Cavigelli en scadin cas betg cun ina colliaziun.

