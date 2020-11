Dapi l'entschatta october è il contact tracing en il Meiersboden vegnì adina pli e pli grond. El sustegna l'Uffizi da sanadad dal Grischun per contactar persunas che ston ir en isolaziun ubain en quarantina.

Il di entschaiva e finescha cun corona. Gino Clavuot dirigia la squadra dal contact tracing en il Meiersboden. El analisescha e rimna datas per la seduta dal stab da crisa. Questas datas rimna el globalmain per alura pudair rumper giu sin il Grischun. Ellas servan per decider tge mesiras prender en il futur.

Actualmain èn 20-30 persunas vid far il contact tracing en il Meiersboden. Questa situaziun saja flexibla, dovri dapli glieud, pon ins er engaschar dapli persunas da la protecziun civila. Uschia saja pussaivel da dar dumogn al grond mantun da lavur. Actualmain è la squadra suenter bain cun la lavur e contactescha la glieud che sto ir en quarantina u isolaziun a temp util.